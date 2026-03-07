日本相撲協会は７日、春場所の懸賞の申し込み本数を公表した。１５日間としては昨年の２２９８本を上回る７２４本を記録。地方場所としては最多となった昨年の名古屋場所の２３９１本を大幅に更新した。ちなみに６場所の最高は今年の初場所の３３５５本。力士別ではご当地場所（大阪・寝屋川市出身）の宇良（木瀬）が２１５本を記録。日本相撲協会によると「（１位は）初めてだと思います」とのこと。新規参入の初動負荷トレー