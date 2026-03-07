◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節浦和―水戸（７日・埼玉スタジアム）浦和はホームで水戸と対戦する。先発が発表され、マチェイ・スコルジャ監督は前節の鹿島戦から先発を１人変更。ＤＦ宮本優太が３戦ぶりに先発に名を連ねた。水戸は前節の川崎戦でベンチ外だったＦＷ鳥海芳樹らが先発する。浦和と水戸が公式戦で対戦するのは２０１９年の天皇杯３回戦（浦和が２―１で勝利）以来。埼玉スタジアムで両チームが公式戦