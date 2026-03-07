先月28日に始まった米国・イスラエルとイランの戦争が1週間経過した中、イランと密接な外交・経済的関係を結んできた中国の存在感は薄い。中国政府は米国とイスラエルのイラン攻撃を強く批判しながらも、イランに実質的な支援はしていない。こうした中、中国航空会社に戦争による特需が生じていると、香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）が最近報じた。イランは戦争開始後、アラブ首長国連邦（UAE）・カタールなど中東10カ