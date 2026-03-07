７日、全人代がメディアセンターで開いた国民生活関連の記者会見。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月7日】中国北京で開催中の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は7日、市内の梅地亜中心（メディアセンター）で記者会見を開いた。懐進鵬（かい・しんほう）教育部長、陸治原（りく・ちげん）民政部長、王暁萍（おう・ぎょうへい）人的資源・社会保障部長、孫業礼（そん・ぎょうれい）文化・観光部長、雷海潮（ら