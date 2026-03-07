けさ早く、富山市の国道8号の交差点で普通乗用車と軽乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車に乗っていた親子が死亡しました。警察によりますときょう午前5時30分ごろ、富山市八町にある国道8号の交差点で、男性会社員が運転する普通乗用車が、高岡方面へ向かっていたところ右から来た軽乗用車と出会い頭に衝突しました。この事故で軽乗用車を運転していた富山市布目の会社員・上田絵莉加さん（38）、車に同乗していた息子の上田壮