timeleszの原嘉孝（30）が7日、都内でなにわ男子の大西流星（24）とダブル主演を務めるWOWOWドラマ「横浜ネイバーズSeason2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。WOWOWとと東海テレビが共同制作し、1月期にフジテレビ系で放送されたドラマの続編。横浜・山下町の名探偵と呼ばれるフリーター小柳龍一（通称ロン）と神奈川県警捜査1課の刑事・岩清水欽太が仲間とさまざまな事件を追うヒューマンサス