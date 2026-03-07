東海道五十三次の愛知県内の9つの宿場で、ボランティアによる清掃活動が行われました。 【写真を見る】「東海道五十三次」の愛知県内の９つの宿場でボランティアによる清掃活動 豊川市の「御油宿」の「松並木」周辺もさらにキレイに これは、愛知県内のライオンズクラブが、地域に根ざした奉仕活動として合同で主催したもので、東海道五十三次の街道沿いの9つの宿場で同時にゴミ拾いが行われました。 このうち、豊川市の御油宿