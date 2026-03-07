煙が充満する暗闇、燃え続ける部屋の中は300℃近くに――。火事の現場に24時間体制でかけつける、選ばれし59人の精鋭部隊がいます。横浜市消防局の「特別高度救助部隊」。緊迫の消火活動にカメラが密着しました。■選ばれし59人の「特別高度救助部隊」「大丈夫ですか、今助けますよ！」訓練中の隊員の声が響きます。横浜市消防局の精鋭部隊「特別高度救助部隊」。約3800人の隊員から選ばれた59人が、24時間体制で全国の大規模な火