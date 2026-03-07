ゆうちょ銀行の定期貯金はここ数年、金利が段階的に引き上げられています。現在ゆうちょ銀行に300万円の定期貯金がある場合、同額をNISAで運用するのと比べてどちらがどのくらい得になるでしょうか？ 本記事では、ゆうちょ銀行の定期貯金とNISAでの運用について、それぞれ1年後と3年後にいくらになっているのかを試算します。 利上げに伴いゆうちょも金利引き上げ 2025年末の日銀による追加利上げを受ける形で、202