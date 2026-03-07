『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２』(7日スタート、毎週土曜22:00〜 ※第1話無料放送・配信)の完成報告会が7日、都内で行われ、大西流星(なにわ男子)、原嘉孝(timelesz)、平祐奈、蓮佛美沙子、萩原聖人が登壇した。蓮佛と萩原は約20年ぶりの再共演となり、萩原からは「出会いより再会」という言葉が語られた。(左から)萩原聖人、蓮佛美沙子蓮佛は「(萩原と)ほぼデビューぶりに再共演させていただく