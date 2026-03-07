フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３＝ロシア）が、顔面の毛細血管が破裂したと衝撃告白した問題の渦中に、ボクシングに挑戦したことを明かした。この問題は、ザギトワが自身のテレグラムチャンネルで「顔の毛細血管が破れたんです。どうすればいいのか？教えてほしい。美容専門家の方、連絡してください。家庭療法も歓迎。とにかく効果のあるものがいい」などと悲痛な表情で訴え