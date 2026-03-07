出産を控える女優のナム・ボラが、結婚前に直面した健康上の危機を明かした。3月5日、ナム・ボラは自身のYouTubeチャンネルに「ナム・ボラ妊娠Q&A 試行2回で成功!? これは必ず準備して」と題した動画を投稿。【写真】ブラ姿の妊婦ナム・ボラ1月の妊娠発表から2カ月ぶりに近況を伝えた彼女は、子作りを考えている視聴者のために自身の経験談を詳細に語った。動画の中でナム・ボラは、結婚前に行った健康診断で予想だにしない壁