オーストラリア政府は、中国軍のヘリコプターがオーストラリア軍のヘリコプターに接近したとして中国政府に懸念を伝えたことを明らかにしました。オーストラリア国防省は、今月4日、オーストラリア軍のヘリコプターが黄海上空を飛行中、中国軍のヘリコプターが「安全が確保できない距離まで接近したため回避行動をとった」と発表しました。現場は公海上で、オーストラリア軍は北朝鮮に対する国連制裁を監視する活動を行っていたと