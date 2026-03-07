【ワシントン＝中根圭一】昨年１０月に打ち上げられ、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を届けた日本の新型無人補給船「ＨＴＶ―Ｘ」１号機が６日正午頃（日本時間７日午前２時頃）、ＩＳＳからの離脱に成功した。今後、人工衛星の放出などの実験に活用する。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の運用管制室で職員が中継の映像を見守る中、ＨＴＶ―Ｘは、ＩＳＳとつないでいるワイヤがほどかれ、宇宙空間を飛行していった。