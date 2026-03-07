Ｊ１のＣ大阪がドルトムントとクラブパートナーシップを締結し、７日にヨドコウ桜スタジアム内で会見した。元ドイツ代表で、９７年にドルトムントで欧州チャンピオンズリーグを制したヨルク・ハインリヒ氏らが登壇。ドルトムントで活躍したＣ大阪ＭＦ香川真司のビデオメッセージが流れると、ドルトムントのアカデミーダイレクターのクリスティアン・ディアークス氏が「カガワは若い時に活躍してくれた。見ていると年をとったな