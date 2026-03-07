スズキの新型四駆SUV！スズキのイタリア法人は2026年2月8日、新世代プラグインハイブリッドシステムを搭載する新型SUV「アクロス プラグイン」を発表しました。アクロス プラグインは、トヨタ「RAV4」のプラグインハイブリッド車（PHEV）のOEM（相手先ブランドによる生産）車です。【画像】超カッコいい！ これトヨタ「RAV4」サイズのスズキ新型「SUV」です！ 画像で見る！（40枚）初代は2020年に欧州専売モデルとしてデビュ