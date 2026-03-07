「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、LIL LEAGUEの単独企画「リルで作れ！オリジナル書道パフォーマンス披露！」撮影に密着。放送未公開部分も含め、収録の様子をお届け。【動画】LIL LEAGUEが書道パフォーマンスに挑戦LIL LEAGUEがオリジナル書道パフォーマンス披露前回、LIL LEAGUEが初挑戦の「書道パフォーマンス」で、都立井草高校・書道部のみ