静岡県沼津市で高齢の男性が警察官を名乗る男から現金300万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 男性は犯人に用意させられた現金を偽札にすり替えられていたということです。 【動画】偽札にすり替えられ300万円だまし取られる 特殊詐欺事件＝静岡・沼津市 警察によりますと、沼津市に住む70代男性の携帯電話に2月4日、警察官を騙る男から「詐欺グループを捕まえたところ、拠点の部屋からあなた名義の銀行通