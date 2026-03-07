3月6〜8日の日程で行われている「ジャパンゴルフフェア2026」（パシフィコ横浜）。7日のダンロップブースでは、プロ2年目の中村心がトークショー＆一日店長を務め、会場に足を運んだゴルフファンとの交流を楽しんだ。【写真】師匠のサプライズ登場で心ビックリ！トークはMCからの質問に答える形式で実施。まずは1年目のシーズンについて「毎週試合があって、（アマチュア時代とは）試合数が違う。体重が落ちて、体力的にしんどかっ