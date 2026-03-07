7日の県内は寒気や湿った空気の影響を受け佐渡に暴風や波浪の警報が出されています。低気圧が日本海を東北東に進んでいます。このため県内の海上では非常に強い風が吹く恐れがあります。佐渡市両津では午前9時51分に最大瞬間風速25.5メートルを観測しました。また、下越と佐渡はこのあと夕方にかけて高波に警戒が必要です。7日に予想される波の高さは下越と佐渡で6メートル上越と中越は4メートルとなっています