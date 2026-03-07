国道3号で あわせて4台が絡む事故 鹿児島市の国道3号で7日朝、車4台が絡む事故があり、警察は軽乗用車を運転していた36歳の女を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。 鹿児島西警察署によりますと7日午前7時半ごろ、鹿児島市草牟田1丁目の国道3号で走行中の軽乗用車が車2台に相次いで衝突しあわせて4台が絡む事故がありました。この事故で2人が病院に運ばれましたがいずれも軽傷だということです。軽乗用車運転の女から基準