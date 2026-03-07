国の名勝に指定されている鹿児島市の旧島津氏玉里邸庭園の「上御庭」が7日、一般公開されています。 満開となり見ごろを迎えた山桜。 国の名勝・旧島津氏玉里邸庭園は1835年に島津家第27代当主の島津斉興によってつくられました。 庭園には上御庭と下御庭があり、7日公開された上御庭は鹿児島女子高校の敷地内にあるため普段は非公開で、年に3回だけ公開されます。 7日は鹿児島商業高校生によるガイドツアーが行われて