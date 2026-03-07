メ～テレ（名古屋テレビ） 各地で花々が見ごろを迎え、春の訪れを告げています。 世界遺産に登録されている三重県熊野市の「鬼ヶ城」では、早咲きの「カンヒザクラ」が見ごろを迎えています。 今年は、例年とほぼ同じ先月中旬から咲き始め、今が満開となっています。 遊歩道には4種類の桜の木が約2000本植えられていて、カンヒザクラの見ごろは来週いっぱいまでですが、ソメイヨシノやヤエザクラの開花も始まり、来