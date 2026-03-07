メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では「セリバオウレン」が見ごろを迎えています。 セリバオウレンは、セリの葉に形が似ていることからこの名前で呼ばれていて、飛騨地方では先月中旬から姿を見せ始めました。 10cmほどの茎の先に、雪解けを待ちわびていたかのように薄いクリーム色の花を咲かせています。 このセリバオウレンは今月下旬まで楽しめそうです。