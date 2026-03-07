３月４日に新規開業した松尾卓哉調教師（４４）＝美浦＝が７日、中山４Ｒのヴラディアで初出走を果たした。重賞好走馬もいるなか、単勝１１６・４倍で１３番人気の伏兵ながら５着と健闘した。レースを見届けた松尾調教師は「（転厩前の）小西厩舎でだいぶ調整をしてもらって、無事に完走することができてほっとしているところです。バトンを受けた者として一定の責任は果たせたのかなと思っています」と安堵の表情を浮かべた。