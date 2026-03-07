◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―３ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が、大会初戦のニカラグア戦に大勝し、白星発進した。３―３で迎えた６回以降に打線が爆発し９得点を挙げて突き放した。８回１死二、三塁から代打・クルーズ（パイレーツ）が強烈な一発を放った。３万５０００人のファンの歓声が上がりきる前に、打球が右翼２階席上段に着弾。打球速度１８８キロ