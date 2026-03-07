元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が７日までにＳＮＳを更新。大人カジュアルコーデが話題になっている。村重は自身のインスタグラムにプライベートショットショットをアップしカジュアルコーデを投稿。ブラウンのトップスにジーンズを合わせ、アクセントに赤のシューズをコーディネートした。「ブラウン好きなんですか？と聞かれました。確かに。。ブラウン好きそうなコーデしてる。普通に好きです！って言えばいいのになん