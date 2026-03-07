◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組ブラジルー米国（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）ヤクルトや巨人でプレーした左腕で、巨人では通訳も務めたＷＢＣブラジル代表の金伏ウーゴ投手（３６）が、初陣となった米国戦に登板した。４―７の８回１死一、二塁から７番手としてマウンドに上がると、６番ローリーを右飛、アンソニーには右前適時打を許した。その後はカブスのピート・クローアームストロングを抑え、２／３