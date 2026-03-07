◆春季教育リーグ巨人―オイシックス（７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の平山功太外野手が先頭打者弾を放った。「１番・左翼」で先発出場。０―１の初回、カウント０―１から先発右腕・井口の１２５キロ変化球を捉え、打球は左翼の防球ネットまで届いた。平山はパンチ力とスピードを兼備する育成３年目の外野手。春季キャンプは初めて２軍スタートだったが、２月１１日に行われた紅白戦で中前打を放ち、１軍首脳