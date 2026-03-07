歌手のmiwaさん（35）が7日、公式サイトを通じて、事務所を退所し独立したことを発表しました。miwaさんは公式サイトで「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と報告。トライストーン・エンタテイメント