ロシアのプーチン大統領は6日、イランの大統領と電話会談し、両国の連携を確認しました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が続く中、ロシアがイランを情報面で支援しているとも報じられています。ロシア大統領府によりますとプーチン大統領は6日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、戦闘の即時停止や外交による解決の必要性などの原則を確認したということです。ペゼシュキアン大統領はロシアの連帯に感謝を示した上