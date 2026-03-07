ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの澤本夏輝（３２）が７日、都内で、１ｓｔフォトエッセイ「きらきらじゃない、僕の輝き方」（幻冬舎）の刊行記念イベントを開催した。幻冬舎とＬＤＨがタッグを組み、９カ月連続で書籍を刊行する企画「ＧＬ−９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳＢＯＯＫＳ〜」の第１弾として今作を発表。自身を「きらきらじゃない」と分析した自己紹介本となっており、「タイトルはマイナスに感じるか