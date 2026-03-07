◇練習試合智弁学園12―4市尼崎（2026年3月7日智弁学園G）高校野球の対外試合が7日に解禁された。今春選抜に出場する智弁学園（奈良）は、市尼崎（兵庫）との練習試合に臨み、今秋ドラフト候補に挙がる最速149キロ左腕の杉本真滉（3年）が5回被安打1、無失点と上々の仕上がりを見せた。最高気温9度と寒さ厳しい環境で最速145キロを計測。許した安打は5回1死での右翼線への二塁打のみで、2回に3者連続三振を奪うなど打