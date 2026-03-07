「春季教育リーグ、阪神−ソフトバンク」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神は今春初のＳＧＬでの対外試合に臨む。４番は新外国人のディベイニー。守備位置は６日のソフトバンクとのオープン戦（甲子園）に続いて、三塁を守る。ドラフト２位・谷端（日大）、同３位・岡城（筑波大）もスタメン入り。先発は西勇が務める。両軍のスタメンは以下の通り。【阪神】１番・中堅岡城２番・二塁谷端３番・左翼