3人制プロバスケットボールチームのTOKYO DIMEは、世界で活躍する選手を輩出することを目指し、2026シーズンから3x3に特化したU15およびU18男子ユースチームを発足し、トライアウトを実施することを発表した。 将来の3x3日本代表やオリンピック選手を発掘・育成することをミッションに掲げており、トップチームのスローガンである「渋谷から世界へ！」を体現すべく、世界で通用