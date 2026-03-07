リンクをコピーする

ヒューストン・ロケッツ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月7日（土）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 106 - 99 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ポートランド・トレイルブレイザーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーター