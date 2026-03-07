外出先で地震が起きたらどう動く？ 仕事・買い物・移動中の「場所別シミュレーション」【画像で見る】エレベーターの中で地震にあったらすべきことオフィスで、スーパーマーケットで、地下街で…、家以外の場所にいるときに地震が起こることもありえます。事前にどう行動すべきかをシミュレーションしておけば、周りの人に流されずに落ち着いて行動できるはずです。今回は、外出先ごとに合った身の守り方をご紹介します。奥村奈津