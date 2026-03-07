【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Leminoオリジナルドラマ『路地裏ホテル』の完成披露試写会が3月5日に東京・ユナイテッドシネマお台場 screen1で、櫻坂46 三期生11名（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が登壇した。 ■自身の演じた役について語る 本作は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇む“路地裏ホテル”を舞台に、不思議