中国のSNS・小紅書（RED）に4日、日本で見知らぬおばさんに傘を渡されたとの在日中国人女性の手記が投稿された。女性はその日、子どもを連れてスーパーへ買い物に行ったが、帰り道で突然雨が降り出した。傘を持っていなかったため、女性はダウンジャケットのフードをかぶり、子どもは拾った新聞紙を頭の上に掲げて雨をしのぎながら家路を急いだ。女性らが交差点で信号待ちをしていると、日本人の中年女性が自転車で通りかかった。