◇第6回WBC1次ラウンドB組ブラジル―米国（2026年3月6日ヒューストン）ブラジル代表のルーカス・ラミレス外野手（20）が1試合2本塁打を放った。0―2の初回、先頭打者として打席に入ったラミレスは米国先発・ウェブの92マイル（約148.0キロ）直球を強振。白球は高い弧を描いて、右中間席へと飛び込んだ。打球速度104.1マイル（約167.5キロ）、飛距離392フィート（約119.5メートル）、角度25度の一発。2点を先制された直