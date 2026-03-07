女優の蓮佛美沙子(35)が7日、都内でWOWOWドラマ「横浜ネイバーズSeason2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。今作で萩原聖人と芸能界デビューの頃以来、約20年ぶりに共演。「“大人になったね”みたいに声を掛けてくだっさったのがうれしくて、良い仕事だなとしみじみ思いました」と感慨に浸った。萩原も「こんな素敵な女優さんになっていると（実感）できるのがこの仕事の素晴らしいところ」とか