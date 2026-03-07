11日で東日本大震災から15年、「news zero」は被災者の方々に「あの日の自分に伝えたいこと」について伺いました。帰宅中に被災・村井弘美さん（53）「着替えですね、一番必要なのは。避難していたので、何日かは洗濯するところがなかった。汗かいたりした時に、ずっと同じ服だと気持ち悪く感じるので必要だと思う。多めに持っていった方がいい」「地震を経験して、必要なものを持ち出せるよう準備をしておければ」