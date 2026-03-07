７日午前８時２０分頃、東京都世田谷区の都立砧公園で、「大木が倒れて女性が下敷きになっている」と目撃者から１１９番があった。警視庁成城署などによると、高さ１０メートル以上の木が倒れ、近くを歩いていた７０歳代の女性が下敷きになった。東京消防庁の救急隊員がチェーンソーで木を切断して女性を救助した。女性は病院に搬送され、命に別条はないという。砧公園サービスセンターによると、倒れたのは２本の桜とみられ