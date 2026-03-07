イランのラバンチ外務次官が、同国への攻撃に加われば欧州諸国も「標的」になると明言/Safin Hamid/AFP/Getty Images（CNN）イランのラバンチ外務次官は6日、イランへの攻撃に加わる欧州諸国は同国政府にとって「正当な標的」になると明言した。「どの国であれイランへの侵略に加わるのなら、つまり米国やイスラエルと共にイランを侵略するのであれば、間違いなくそうした国々もまた、正当な標的としてイランの報復を受けることに