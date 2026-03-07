◇バドミントン 全英オープン(3日〜8日、アリーナ・バーミンガム)現地6日に行われた女子シングルス準々決勝で山口茜選手が勝利し準決勝進出。宮崎友花選手は敗退となりました。山口選手(世界ランク4位)はデンマークのリネ・クリストファーセン選手(同23位)と対戦。第1ゲームを奪われるも逆転し、2-1(13-21、21-17、21-10)での勝利で準決勝へ駒を進めました。一方、宮崎友花選手(同9位)は中国の王祉怡選手(同2位)に挑むも、1-2(13-2