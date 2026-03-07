台北で開催された台湾観光貢献賞の授与式（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄（横浜市西区）は、台湾観光のＰＲに努めたとして、台湾観光庁から「観光貢献賞」を受賞した。国鉄に当たる台湾鉄路公司（台鉄）と連携しラッピング車両を運行したことなどが評価された。受賞は２０１８年に続き２度目。今月２日に台北市で開かれた授賞式には、同庁の「台湾観光特別貢献奨」の受賞経験がある京急の原田一之会長が出席した。京急は１