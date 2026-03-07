タレントの石原良純が７日放送の「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。石原は大学４年生と大学２年生の父でもある。子育てについて問われると「受験してない、就活してないからさぁ」と子供の進路はすべて妻に任せている。「全部俺が間違っているから分かりやすい。全部間違ってると思うと、いさかいが起きない」と夫婦間の衝突もないという。石原の父・慎太郎さんは「自分の子供に同じ感動をしてほしかった。