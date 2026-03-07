ともに2敗のチャイニーズ・タイペイとチェコが対戦■チャイニーズ・タイペイ ー チェコ（7日・東京ドーム）異様な熱気に包まれている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグ、チェコ―チャイニーズ・タイペイが7日、東京ドームで行われた。ともに2敗同士の対戦となったが、超満員の“激アツ”対戦となった。チャイニーズ・タイペイはオーストラリア、前日6日には侍ジャパンに連敗。チェコもオーストラリア、