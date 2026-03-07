【モデルプレス＝2026/03/07】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月6日、自身のInstagramを更新。結婚披露宴を控えた長男夫婦との3ショットを公開した。【写真】62歳ベテラン芸人「お二人とも美男美女」結婚披露宴控えた長男顔出し3ショット◆ハイヒール・モモコ、長男夫婦との3ショット公開モモコは「3月！というか、2026年のモモコ一家で1番のイベントは、長男の結婚披露宴披露宴自体はもちろん長男夫婦が計画してますが、私は