山本由伸投手がヨッシーに出会いました。ドジャースが日本時間7日、公式SNSに投稿したのは1本のかわいい動画。山本投手が逆立ちし集中していると、鳴き声が響き集中力をそいでいきます。山本投手が思わず「Please be quiet!(お願いだから黙ってよ)」と伝えた相手は任天堂のキャラクターのヨッシー。山本投手の愛称とヨッシーの英語表記はともに「Yoshi」。二人のYoshiがコラボすることが発表されました。日本時間4月1日にドジャー